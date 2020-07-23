Двукратный чемпион России Рыжиков покинул вылетевшие в ФНЛ "Крылья"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" на стал продлевать контракт с 39-летним вратарем Сергеем Рыжиковым.

"В среду "Крылья Советов" провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает "Крылья" в связи с окончанием срока контракта", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В "Крылья Советов" Рыжиков перешел в 2018 году, провел 43 игры, из них 12 матчей отыграл на ноль.

Ранее он выступал за "Рубин" (с 2008 по 2018 годы). Также в его карьере были такие клубы, как "Томь" "Локомотив", "Анжи", "Сатурн" и "Салют-Энергия".

В составе "Рубина" Рыжиков стал двукратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок России, один раз - Кубок России.

Что касается "Крыльев Советов", они в сезоне-2019/20 финишировали на 15-м месте и покидают РПЛ. Соедующий сезон самарский клуб проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, второй по значимости дивизион в российском футболе).