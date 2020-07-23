Клубы РПЛ отказали вылетающим из нее "Крыльям" в расширении лиги

"Ротор" и "Химки" вошли в состав премьер-лиги

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги выступили против расширения числа участников РПЛ с 16 до 18 команд.

"На общем собрании Российской премьер-лиги в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Таким образом, "Крылья Советов", занявшие 15-е место в чемпионате России-2019/20, покидают главный дивизион отечественного футбола. Вместо с "Оренбургом", финишировавшим 16-м, в следующем сезоне они сыграют в первенстве Футбольной национальной лиги.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, "члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало".

"Регламент был утвержден всеми клубами в начале сезона, затем перед возобновлением все согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд", - отметил он.

"Конечно, очень жаль, клубы, которые покидают лигу. Жаль терять "Крылья", у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и "Оренбург", который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ", - сказал президент РПЛ.

В свою очередь, Футбольная национальная лига делегирует в РПЛ "Ротор" и "Химки", которые в первенстве ФНЛ заняли первое и второе места соответственно.