Емельяненко после поражения от Исмаилова понадеялся на реванш

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, который в рамках турнира по боям без правил ACA 107 в Сочи уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову, рассчитывает на проведение боя-реванша.

"Это моя работа. Сделаем реванш", - написал он на своей странице в соцсети TikTok.

Турнир ACA 107 состоялся 24 июля в Сочи. Главным поединком турнира стал бой Емельяненко - Исмаилов. Поединок завершился в третьем раунде. Победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.

Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей.

Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.