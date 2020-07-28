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Луческу решил все же поработать в киевском "Динамо"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ФК "Динамо" (Киев) опубликовал переписку президента клуба Игоря Суркиса и румынского тренера Мирчи Луческу, из которой следует, что этот наставник все-таки будет работать в киевском клубе.

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Сообщение на официальном сайте клуба стало реакцией на появившиеся ранее в СМИ высказывания Луческу о нежелании работать в "Динамо" "в атмосфере враждебности": фанаты были против его назначения из-за продолжительной работы румына в донецком "Шахтере". А сами высказывания оказались текстом письма, которое Луческу адресовал Суркису 25 июля.

"Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями", - говорится в сообщении "Динамо".

"Эмоции фанатов - не определяющие"

Суркис в тот же день ответил Луческу своим письмом, в котором указал, что эмоции части болельщиков "Динамо" не могут стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под руководством румынского специалиста.

"Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба", - подчеркнул он в письме Луческу.

На это Луческу ответил письмом, в котором заверил президента "Динамо", что готов принять этот вызов и приступить к работе с командой уже во вторник, 28 июля.

Луческу: до встречи в Киеве

"Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в г. Киеве во вторник", - написал тренер.

История вопроса

23 июля ФК "Динамо" сообщил о назначении экс-главного тренера донецкого "Шахтера" Луческу новым наставником

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киевской команды. Контракт "Динамо" с Луческу был заключен на два года с опцией продления еще на год.

27 июля в румынской прессе появилось письмо Луческу Суркису, в котором он сообщил, что намерен отказаться от работы в "Динамо" "в атмосфере враждебности", поскольку его назначение фанаты клуба восприняли в штыки.

Луческу тренировал "Шахтер" с мая 2004 по май 2016 года. За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. Он привел "Шахтер" к 8 победам в национальном чемпионате, 6 раз команда становились обладателем Кубка страны и 7 раз - Суперкубка Украины. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в 2009 году.

Луческу является абсолютным рекордсменом "Шахтера" по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количеству проведенных матчей. Он 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле "Донбасс Арены" в Донецке.

Луческу также работал в ряде европейских клубах, включая петербургский "Зенит" в сезоне-2016/17. До прихода в киевское "Динамо" он возглавлял сборную Турции.

футбол ФК Динамо Киев ФК Шахтер Мирча Луческу

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