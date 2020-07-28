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Матвеев утвержден главным тренером ФК "Урал"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.

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"Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе "Урала" будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилёв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке)", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее 53-летний специалист уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. В том числе – после отставки Дмитрия Парфенова. Тот покинул пост главного тренера после проигранного полуфинала Кубка России подмосковным "Химкам".

Матвеев, игравший в екатеринбургском "Уралмаше", а также за "Зенит", "Торпедо", ЦСКА, "Ростсельмаш", нижегородский "Локомотив", турецкий "Анкарагюджю" и корейский "Сувон Самсунг Блюуингз", вошел в тренерский штаб "Урала" в 2008 году.

В чемпионате РПЛ-2019/20 "Урал" занял 11-е место.

футбол ФК Урал

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