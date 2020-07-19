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Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"

Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"
Главный тренер ФК "Урал" Дмитрий Парфенов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов покидает пост, о чем он сообщил после домашнего поражения в полуфинале Кубка России от подмосковных "Химок".

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"Провалили игру. Есть решение: покидаю команду", - сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Хочу поблагодарить и руководство, и болельщиков, и каждого игрока. Это часть футбола, надо двигаться дальше", - отметил он.

Матч "Урал" – "Химки" завершился со счетом 1:3.

Парфенов возглавил "Урал" в 2018 году. В сезоне-2018/19 его команда дошла до финала Кубка России. Сезоном ранее он привел ФК "Тосно" (Ленинградская область) к выигрышу турнира.

В чемпионате Российской премьер-лиги "Урал" за тур до финиша занимает 11-е место.

футбол ФК Урал

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