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Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в апреле 2021 года пройдет его поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера.

"Октябрь – Джастин, апрель – Сен-Пьер", - написал Нурмагомедов в комментариях в инстаграме к посту американского комментатора UFC Джо Рогана, который опубликовал афишу с предстоящим 24 октября поединком Нурмагомедова против Джастина Гейджи (США).

Ранее о возможности проведения боя Нурмагомедов – Сен-Пьер заявлял глава UFC Дана Уайт.

39-летний Сен-Пьер – бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он одержал 26 побед (восемь – нокаутом) в 28 поединках. 31-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Жорж Сен-Пьер

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