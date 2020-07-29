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Экс-защитник "Зенита" Смольников вернулся в "Краснодар"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU -Бывший защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников перешел в ФК "Краснодар".

"Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре". С фланговым защитником подписан двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, который (контракт - ИФ) вступит в силу 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

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В среду о прекращении сотрудничества с футболистом сообщил "Зенит": стороны решили не продлевать контракт.

Футболист выступал за "Зенит" с августа 2013 года. За это время он провел за петербургскую команду 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

До "Зенита" Смольников выступал за "Краснодар" в сезоне-2012/13.

футбол ФК Краснодар

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