Чемпионат России по футболу стартует матчем "Химки" – ЦСКА

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первым матчем в рамках чемпионата Российской премьер-лиги будет встреча между подмосковным футбольным клубом "Химки" и московским ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ.

Игра первого тура пройдет в Московской области 8 августа и стартует в 16:00 мск.

В этот же день в 18:30 начнется матч между "Тамбовом" и "Ростовом".

На следующий день, в воскресенье, пройдут три игры: "Уфа" – "Краснодар" (начало – 17:00), "Арсенал" – "Ахмат" (19:00), "Спартак" – "Сочи" (20:00).

На 10 августа запланирован матч "Урал" – "Динамо" (17:00). 11 августа пройдут игры "Ротор" – "Зенит" (18:00) и "Рубин" – "Локомотив" (20:00).

❗️ Расписание матчей первого тура нового сезона #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/GKkHf9vBzS — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 29, 2020

Накануне РПЛ обнародовала проект календаря, согласно которому чемпионат России пройдет с 8 августа 2020 года по 16 мая 2021 года.