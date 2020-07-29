Свидлер сыграет с Карлсеном в полуфинале Legends of Chess

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Два российских гроссмейстера пробились в 1/2 финала онлайн-турнира Legends of Chess по итогам кругового турнира соревнования.

Ян Непомнящий, набрав в девяти турах 20 очков, занял второе место. Согласно регламенту, в полуфинале он должен сыграть с участником, занявшим третье место. Им с 18 баллами оказался нидерландец Аниш Гири.

В другом полуфинале Петр Свидлер, ставший четвертым (14 баллов) будет играть против действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Тот занял первое место, набрав 25 очков.

Anish Giri wins the match against Peter Svidler: https://t.co/B4VjgUTwxZ

That means the semi-finals on Friday will be Carlsen vs. Svidler & Nepo vs. Giri #c24live #ChessLegends pic.twitter.com/wux5Ypq4hX — chess24.com (@chess24com) July 29, 2020

В следующий круг не прошли: Василий Иванчук (Украина, 13 баллов), Владимир Крамник, (Россия, 12), Борис Гельфанд (Израиль, 11), Дин Лижэнь (Китай, 9), Вишванатан Ананд (Индия, 7), Петр Леко (Венгрия, 6).

Полуфиналы запланированы на период с 31 июля по 2 августа, матчи финала – с 3 по 5 августа.

Результаты заключительного, девятого тура кругового этапа: Борис Гельфанд – Ян Непомнящий – 3:2, Петр Свидлер – Аниш Гири – 1,5:2,5, Магнус Карлсен – Владимир Крамник – 3:1, Дин Лижэнь – Петр Леко – 2,5:1,5, Василий Иванчук – Вишванатан Ананд – 2,5:2,5 (победа присуждена Иванчуку, игравшему на завершившемся вничью армагеддоне черными фигурами).

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.