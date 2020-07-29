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Свидлер сыграет с Карлсеном в полуфинале Legends of Chess

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Два российских гроссмейстера пробились в 1/2 финала онлайн-турнира Legends of Chess по итогам кругового турнира соревнования.

Ян Непомнящий, набрав в девяти турах 20 очков, занял второе место. Согласно регламенту, в полуфинале он должен сыграть с участником, занявшим третье место. Им с 18 баллами оказался нидерландец Аниш Гири.

В другом полуфинале Петр Свидлер, ставший четвертым (14 баллов) будет играть против действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Тот занял первое место, набрав 25 очков.

В следующий круг не прошли: Василий Иванчук (Украина, 13 баллов), Владимир Крамник, (Россия, 12), Борис Гельфанд (Израиль, 11), Дин Лижэнь (Китай, 9), Вишванатан Ананд (Индия, 7), Петр Леко (Венгрия, 6).

Полуфиналы запланированы на период с 31 июля по 2 августа, матчи финала – с 3 по 5 августа.

Результаты заключительного, девятого тура кругового этапа: Борис Гельфанд – Ян Непомнящий – 3:2, Петр Свидлер – Аниш Гири – 1,5:2,5, Магнус Карлсен – Владимир Крамник – 3:1, Дин Лижэнь – Петр Леко – 2,5:1,5, Василий Иванчук – Вишванатан Ананд – 2,5:2,5 (победа присуждена Иванчуку, игравшему на завершившемся вничью армагеддоне черными фигурами).

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.

шахматы

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