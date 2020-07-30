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Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы ФИФА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает "Би-би-си".

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Поводом стали тайные встречи Инфантино с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером то время, когда швейцарская прокуратура вела против ФИФА сразу несколько дел. В мае сообщалось об обвинениях в связи с этим в адрес Лаубера. Тогда же судебная комиссия федерального собрания страны начала процедуру импичмента.

На фоне разбирательств Лаубер подал в отставку, при этом срок его полномочий истекает 31 августа.

Федеральное собрание постановило, что Лаубер неоднократно нарушал принципы работы ведомства и говорил неправду, а также злоупотреблял служебными полномочиями.

Что касается тайных встреч Лаубера и Инфантино, то оба отрицали факт нарушений.

Для рассмотрения дел в отношении Лаубера и Инфантино ранее был назначен специальный прокурор Штефан Келлер, который обнаружил признаки преступного поведения.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри FIFA.

футбол ФИФА Джанни Инфантино

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