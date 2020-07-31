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Юран сообщил об отставке из "Химок", сославшись на указание "Спартака"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер подмосковного ФК "Химки" Сергей Юран заявил о решении клуба уволить его.

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"Это указание пришло от "Спартака". Именно от Шамиля Газизова (гендиректора "Спартака" – ИФ). Так и напишите", - приводит слова Юрана "Спорт-Экспресс".

По словам Юрана, он общался с министром спорта Московской области Романом Терюкшковым.

"Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со "Спартаком". Поэтому меня и убирают", - подчеркнул специалист.

Под руководством Юрана "Химки" заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили путевку в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось о планах партнерского сотрудничества "Спартака" и "Химок".

футбол ФК Химки ФК Спартак

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