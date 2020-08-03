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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

Россиянин Свечников из "Каролины" оформил хет-трик в матче НХЛ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Каролины" вновь победили "Нью-Йорк Рейнджерс" в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Каролины". Три гола в ее составе провел Андрей Свечников.

Игра прошла в Торонто при пустых трибунах.

Ранее "Каролина" победила со счетом 3:2.

Сезон в НХЛ был прерван в марте, через два месяца было принято решение регулярный чемпионат не завершать, а сезон возобновить матчами плей-офф – с участием 16 команд.

По четыре лучших клуба каждой из конференций проведут круговой турнир (по три матча в рамках конференции), чтобы определить посев для первого раунда. К ним вскоре присоединятся по четыре команды конференций, отобранные по итогам серий квалификационного отбора.

Кто сыграет в круговом турнире

В Восточной конференции борьбу за лучший номер посева проведут "Бостон", "Тампа Бэй", "Вашингтон" и "Филадельфия", в Западной - "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас".

Кто сыграет в квалификационной стадии

Квалификационные пары Восточной конференции выглядят следующим образом: "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Нью Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

Пары Западной конференции: "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Серии будут длиться до трех побед.

Отборочный и круговой турниры будут проходить в двух городах. Даты и места проведения турниров будут определены позднее.

хоккей НХЛ

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