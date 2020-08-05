Адольфо Гайч официально стал футболистом ЦСКА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной Аргентины Адольфо Гайчем.

"ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча", - говорится в сообщении пресс-службы клуба

Отмечается, что контракт с футболистом подписан на пять лет.

Игрок молодежной сборной Аргентины, в 2019 году дебютировал за национальную сборную, за которую сыграл пока один матч.

В середине июля о подписании контракта, как о свершившемся факте, заявлял агент футболиста Матиас Фавано.