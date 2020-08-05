Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08

Адольфо Гайч официально стал футболистом ЦСКА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной Аргентины Адольфо Гайчем.

"ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча", - говорится в сообщении пресс-службы клуба

Отмечается, что контракт с футболистом подписан на пять лет.

Игрок молодежной сборной Аргентины, в 2019 году дебютировал за национальную сборную, за которую сыграл пока один матч.

В середине июля о подписании контракта, как о свершившемся факте, заявлял агент футболиста Матиас Фавано.

футбол ФК ЦСКА

Новости по теме

Новости

"Локомотив" расстался с Джефферсоном Фарфаном

Павлюченкова отказалась от участия в US Open

Павлюченкова отказалась от участия в US Open

Карлсен победил Непомнящего и выиграл третий организованный им турнир

Дибала назван лучшим футболистом чемпионата Италии

Глушаков покинул "Ахмат"

Касильяс объявил о завершении карьеры

Касильяс объявил о завершении карьеры

Россиянин Свечников из "Каролины" оформил хет-трик в матче НХЛ

Актер Дуэйн Джонсон выкупил лигу американского футбола за $15 млн

Суд отменил приговор Мамаеву и оставил в силе Кокорину

Суд отменил приговор Мамаеву и оставил в силе Кокорину

Бой Емельяненко против Исмаилова посмотрели около 8 млн зрителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');