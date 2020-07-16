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Агент сообщил о переходе нападающего сборной Аргентины в ЦСКА

Агент сообщил о переходе нападающего сборной Аргентины в ЦСКА
Футболист Адольфо Гайч
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нападающий аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заключил соглашение с московским ЦСКА, сообщил агент игрока Матиас Фавано.

"Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки", - приводит слова Фавано Metaratings.

Переход в ЦСКА агент характеризует как "большой шаг в Европе для Гайча". "Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!" – сказал также он.

"Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки", - отметил Фавано.

21-летний Гайч в нынешнем сезоне провел за "Сан-Лоренсо" 13 матчей и забил пять мячей. Осенью прошлого года он дебютировал за сборную Аргентины.

футбол ФК ЦСКА

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