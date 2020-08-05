"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Донецкий футбольный клуб "Шахтер" прошел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв и в ответном матче 1/8 финала турнира немецкий "Вольфсбург".

После победы на выезде еще в марте со счетом 2:1 "Шахтер" в среду обыграл соперников в Киеве в ответном матче 3:0.

Команды не могли забить почти всю встречу. На 89-й минуте Жуниору Мораесу все-таки удалось открыть счет. А в добавленное время Манор Соломон и снова Мораес довели счет до разгромного.

Теперь "Шахтер" будет играть в финальной восьмерке Лиги Европы в в Германии, где раунды будут состоять из одного матча. 11 августа "Шахтер" сыграет в Гельзенкирхене в 1/4 финала с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

Турнир в рамках еврокубках были прерваны в начале года из-за пандемии коронавируса.