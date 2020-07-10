Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

По ее итогам стало известно, что победитель пары 1/8 финала "Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия) в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия).

Остальные пары 1/4 финала выглядят так: "Интер" (Италия)/"Хетафе" (Испания) – "Рейнджерс" (Шотландия)/"Байер" (Германия), "ЛАСК" (Австрия)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция)/"Копенгаген" (Дания),"Вольфсбург" (Германия)/"Шахтер" (Украина) – "Айнтрахт" (Германия)/"Базель" (Швейцария).

Из-за пандемии коронавируса участники не смогли доиграть стадию 1/8 финала, ее матчи назначены на 5-6 августа.

Последующая стадия турнира пройдет в формате "Финала четырех" в немецких Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. 10-11 августа пройдут четвертьфиналы, 16-17 августа – полуфиналы, 21 августа – финал (в Кельне).