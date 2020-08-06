"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 победили австрийский ЛАСК в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

На 55-й минуте в составе австрийской команды отличился Филипп Визингер. Через две минуты футболист МЮ Джесси Лингард сравнял счет. На 88-й минуте победный для клуба из Манчестера гол провел Антони Марсьяль.

Результат первого матча, прошедшего 12 марта в Австрии, - 5:0 в пользу "Манчестер Юнайтед". Английский клуб - в четвертьфинале турнира.

Матчами среды возобновилась программа еврокубков, прерванная из-за пандемии коронавируса.