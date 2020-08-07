Хюлькенберг заменит заболевшего COVID Переса и на Гран-при 70-летия F1

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Немец Нико Хюлькенберг вновь заменит подхватившего коронавирус мексиканца Серхио Переса на этапе Гран-при "Формулы-1", сообщает пресс-служба команды Racing Point.

Он выступит в составе Racing Point на Гран-при 70-летия, который, как и предыдущий этап чемпионата, пройдет в британском Сильверстоуне в предстоящий уикенд.

О заболевании Переса коронавирусом сообщалось в конце июля, незадолго до Гран-при Великобритании. В квалификации заменивший его Хэлькенберг стал 13-м, но в самой гонке из-за проблем с машиной стартовать не смог.

В "Формуле-1" Хюлькенберг выступал за команды Williams, Force India, Sauber, Renault. По окончании предыдущего сезона он покинул команду Renault.

В команде Racing Point он составит компанию другому боевому пилоту канадцу Лэнсу Строллу.