РФС официально запретил арендовать более двух игроков у одного клуба

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило изменения в регламент, которые касается переходов футболистов из одного клуба в другой на правах аренды в течение сезона, сообщает пресс-служба РФС.

Утверждено, что в каждом матче в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, перешедших в соответствующий клуб, начиная с 1 июля 2020 года на условиях "аренды" из другого одного клуба премьер-лиги. Требования относятся и к условиям "субаренды", где первоначальным клубом футболиста был данный другой клуб лиги.

Данный пункт регламента действует вне зависимости от того, зарегистрированы ли клубом соответствующие футболисты для участия в чемпионате или для участия в Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиге или в молодежном первенстве.

Также утверждено, что каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших начиная с 7 августа 2020 года на условиях "аренды" из другого одного клуба лиги.

Накануне общее собрание клубов Российской премьер-лиги высказалось за изменение в регламент, которое касается переходов футболистов из одного клуба в другой на правах аренды на протяжении сезона. Обсуждение вопроса пошло на фоне сообщений о возможных массовых переходах на правах аренды игроков из московского "Спартаа" в подмосковные "Химки".