Названы стартовые состава "Зенита" и "Локо" на матч за Суперкубок

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и московского "Локомотива", которые сыграют в матче за Суперкубок России по футболу.

В составе "Зенита" на поле выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Лукас Барриос, Артем Дзюба (капитан), Сердар Азмун, Малком и Себастьян Дриусси.

"Локомотив" представят: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука (капитан), Серкейра Мурило, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Эдер.

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for the Super Cup game #ZenitLoko 🏆#FCLM pic.twitter.com/pCJuVGY8x7 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) August 7, 2020

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет в пятницу на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и стартует в 19:00 мск.

Матчи за Суперкубок традиционно предваряют начало очередного футбольного сезона в стране. Борьбу за трофей ведут действующие чемпион и обладатель Кубка России. В связи с тем, что оба турнира в сезоне-2019/20 выиграл "Зенит", его соперником стал вице-чемпион России, "Локомотив".