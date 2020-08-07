Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28

Названы стартовые состава "Зенита" и "Локо" на матч за Суперкубок

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и московского "Локомотива", которые сыграют в матче за Суперкубок России по футболу.

В составе "Зенита" на поле выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Лукас Барриос, Артем Дзюба (капитан), Сердар Азмун, Малком и Себастьян Дриусси.

"Локомотив" представят: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука (капитан), Серкейра Мурило, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Эдер.

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет в пятницу на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и стартует в 19:00 мск.

Матчи за Суперкубок традиционно предваряют начало очередного футбольного сезона в стране. Борьбу за трофей ведут действующие чемпион и обладатель Кубка России. В связи с тем, что оба турнира в сезоне-2019/20 выиграл "Зенит", его соперником стал вице-чемпион России, "Локомотив".

футбол Суперкубок России

Новости по теме

Новости

ФК "Сочи" арендовал защитника "Зенита Мамману

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Хюлькенберг заменит заболевшего COVID Переса и на Гран-при 70-летия F1

Президент ОКР выразил надежду на проведение Олимпийских игр в 2021 году

"Севилья" и "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Валттери Боттас продлил контракт с командой Mercedes

Валттери Боттас продлил контракт с командой Mercedes

"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Адольфо Гайч официально стал футболистом ЦСКА

"Локомотив" расстался с Джефферсоном Фарфаном

Павлюченкова отказалась от участия в US Open

Павлюченкова отказалась от участия в US Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');