Первый канал покажет матч за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Матч Суперкубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" 7 августа в прямом эфире будет транслировать Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

Начало трансляции - 21:30 мск.

Матч за Суперкубок России традиционно предваряет старт футбольного сезона в стране. Борьбу за трофей ведут действующие чемпион и обладатель Кубка России. Поскольку "Зенит" выиграл и чемпионат, и Кубок, его соперником будет серебряный призер РПЛ "Локомотив".