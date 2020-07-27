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Первый канал покажет матч за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Матч Суперкубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" 7 августа в прямом эфире будет транслировать Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

Начало трансляции - 21:30 мск.

Матч за Суперкубок России традиционно предваряет старт футбольного сезона в стране. Борьбу за трофей ведут действующие чемпион и обладатель Кубка России. Поскольку "Зенит" выиграл и чемпионат, и Кубок, его соперником будет серебряный призер РПЛ "Локомотив".

футбол Суперкубок России

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