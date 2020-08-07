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"Зенит" в пятый раз выиграл Суперкубок России по футболу

"Зенит" в пятый раз выиграл Суперкубок России по футболу
Футболисты "Зенита" "качают" главного тренера Сергея Семака после победы в матче за Суперубок
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 одолели московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России.

На 14-й минуте встречи, прошедшей на московском стадионе "ВЭБ Арена", в составе "Зенита" отличился Артем Дзюба, на 69-й – Магомед Оздоев. На 72-й минуте отставание в счете сократил футболист "Локомотива" Ведран Чорлука.

Суперкубок вслед за чемпионатом и Кубком России стал третьим турниром, выигранным "Зенитом" этим летом.

"Зенит" стал пятикратным обладателем Суперкубка. Ранее он выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Это – второй показатель по числу побед. Лидирует московский ЦСКА – семь раз.

"Локомотив" выигрывал Суперкубок три раза – в 2003, 2005 и 2019 годах. При этом "Локомотив" в пятницу участвовал в матче за этот трофей в четвертый раз подряд.

Матчи за Суперкубок традиционно предваряют начало очередного футбольного сезона в стране. Борьбу за трофей ведут действующие чемпион и обладатель Кубка России. В связи с тем, что оба турнира в сезоне-2019/20 выиграл "Зенит", его соперником стал вице-чемпион России, "Локомотив".

футбол Суперкубок России

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