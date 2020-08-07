Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА заразился коронавирусом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Наставник московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис подхватил вирус COVID-19.

"Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Отмечается, что греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась.

"Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже", - говорится в сообщении.



Итудис работает в ЦСКА с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и неизменно становилась лучшей в Единой лиге ВТБ.