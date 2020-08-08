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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: Reuters

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 2:1 взяли верх над мадридским "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На девятой минуте игры в составе "Манчестер Сити" гол провел Рахим Стерлинг. На 28-й минуте футболист "Реала" Карим Бензема сравнял счет. На 68-й минуте Габриэл Жэзус довел счет до 2:1 в пользу английской команды.

Первый матч в этой паре прошел весной и завершился со счетом 2:1 в пользу "Сити", который, таким образом, вышел в четвертьфинал. Там он сыграет с победителем пары "Ювентус" (Италия) – "Лион" (Франция).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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