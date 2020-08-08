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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00

Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Вторым стал немец Хюлькенберг, россиянин Квят - 16-й

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при 70-летия, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон стал вторым. Третье время показал немец Нико Хюлькенберг, заменивший в составе Racing Point заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri стал 16-м.

Уикенд "Формулы-1" проходит в британском Сильверстоуне, как и предыдущий этап. Основная гонка пройдет в воскресенье.

автоспорт Формула-1

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