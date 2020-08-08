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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

Андреа Пирло возглавил "Ювентус"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Пирло занял пост главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба "Ювентуса", 41-летний Пирло подписал с клубом двухлетний контракт – до 30 июня 2022 года.

На посту наставника "Ювентуса" Пирло сменил 61-летнего Маурицио Сарри, уволенного в субботу.

Андреа Пирло выступал в "Ювентусе" с 2011 по 2015 годы, четыре раза выиграв в составе команды чемпионат Италии, два раза – Суперкубок Италии, один раз - Кубок Италии.

До "Ювентуса" Пирло играл за "Милан" – с 2001 по 2011 годы. В "Милане" он по два раза выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА. По разу – Кубок Италии, Суперкубок Италии и чемпионат мира среди клубов.

футбол ФК Ювентус

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