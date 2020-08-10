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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:35

Семак сообщил о положительном тесте на COVID-19 у игрока "Зенита"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два футболиста петербургского "Зенита" находятся на карантине после сданных тестов на коронавирус, сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

"У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и Роспотребнадзор. После этого у одного из этих игроков результаты все время были отрицательные, у второго – положительный. Оба они на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак в эфире канала "Россия 24".

"У остальных заражений нет", - добавил он.

В прошлом сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России. Также он выиграл матч за Суперкубок России перед стартом нынешнего сезона.

футбол ФК Зенит коронавирус

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