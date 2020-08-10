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"Спартак" не отменил тренировки после заявлений Федуна

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" готовится к игре второго тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", заявил "Интерфаксу" пресс-атташе команды Ярослав Кулемин.

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"Готовится, конечно. У команды сегодня была тренировка", - сказал Кулемин.

"Команда готовится в штатном режиме", - отметил он.

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти.

После матча в воскресенье владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов "Спартака" в ворота соперников.

Во втором туре РПЛ "Спартак" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом". Матч пройдет 14 августа.

футбол ФК Спартак

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