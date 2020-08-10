Федун уводит "Спартак" из РПЛ. Первый скандал сезона

Леонид Федун Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Стартовый тур чемпионата России по футболу только начал набирать обороты, но уже успел застать первый громкий скандал. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, возмущенный решениями судьи матча с "Сочи" Василия Казарцева, сообщил, что клуб снимется с РПЛ.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Незадолго до этого "Спартак" упустил победу в домашнем матче с "Сочи" – 2:2, хотя вел со счетом 2:0. Оба гола "Спартак" пропустил с пенальти – на 15-й и 90-й минутах. В первом случае защитник "Спартака" Павел Маслов, выбивая мяч, задел ногу футболисту "Сочи" Кириллу Заике. Во втором – игрок "Сочи" Анатолий Немченко неточно пробил по воротам москвичей, после чего врезался в футболиста "Спартака Самюэля Жиго. В этих эпизодах Казарцев усмотрел поводы для назначений пенальти.

В пресс-службе "Спартака" отказались "Интерфаксу" комментировать ситуацию.

"Пока не готовы комментировать", - сказал собеседник агентства.

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. О чем намекнул на пресс-конференции после матча с "Сочи" главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.

"Мне жаль, что случаются такие матчи. И это не впервые: в прошлом сезоне у нас был ряд игр с такими же обстоятельствами. Мы не говорим о судействе внутри команды, стараемся всегда подбодрить ребят, чтобы они двигались вперед", - приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака".

"Это клоунада"

Генеральный директор "Спартака Шамиль Газизов (ставший таковым незадолго до окончания предыдущего сезона) назвал судейство клоунадой.

"По мне, это ошибки судей. Пусть нам расскажет и даст оценки тот, кто за все отвечает. Слишком радикально было бы попросить Казарцева зайти в раздевалку и посмотреть в глаза ребятам. Мне смеяться хочется, эта клоунада продолжается", - цитирует Газизова "Чемпионат".

"С Федуном по телефону поговорил, его слова не обсуждаю. Он борется с несправедливостью, ему непросто. Если я вижу клоунаду, он видит ей быстрее", - отметил Газизов.

"Спартак": украденная победа

Отчет о матче пресс-служба "Спартака" выпустила с заголовком "Спартак" — "Сочи": украденная победа"

Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи ВАРа, и без) выносится против "Спартака". Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются",- говорится в отчете.

"Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!" - считает "Спартак".

Судья отстранен

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что рефери ошибся при назначении второго пенальти в ворота "Спартака". "К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго", - приводит слова Кашшаи "Спорт-Экспресс". Ссылаясь на Кашшаи, издание пишет, что Казарцев отстранен от дальнейшей работы.

"В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство", - пишет издание.

Также "Спорт-Экспресс" приводит высказывания бывшего арбитра Сергея Хусаинова: "Первого пенальти не было. Второго пенальти не было. Там нет нарушений правил!"

"Если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов не увидел нарушений в действиях арбитра.

"То, что я видел, там все закономерно. На матче был ВАР. Моменты просмотрели и приняли решение. Знаете, раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было, — сказал Федотов в эфире "Матч ТВ".

Болельщик "Зенита": "это убийство "Спартака"!"

Посетители "Чемпионата", представляясь болельщиками принципиальных соперников "Спартака", выражают сочувствие московскому клубу, а также беспокойство относительно судейства турнира в целом.

"Я как болельщик ЦСКА заявляю, что это беспредел полный!" – пишет читатель с никнеймом glushakovthebest. И тут же получает реакцию от другого посетителя сайта: "Я болельщик "Зенита" и присоединяюсь к тебе. Это из ряда вон. Это убийство "Спартака"! - пишет maminsibiryak.- Спартачи я с вами на этот раз. Это беспредел!".

"Я болельщик "Зенита", но могу сказать, такое судейство нам не нужно. Игра была почти равная, но второго пенальти точно не было", - пишет tabui1784.

"Требую честной борьбы в чемпионате. Я ненавижу "Спартак", но хочу чтобы против его играли честно", - написал gulkinanton, в чьей аватарке – эмблема "Локомотива".

Поддержали позицию Федуна и читатели "Интерфакса":

Наверно в данном случае он прав! — Егор Ставелий (@EgorStavelij) August 9, 2020

Наверно в данном случае он прав! — Егор Ставелий (@EgorStavelij) August 9, 2020

Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и ФК "Сочи" завершился вничью – 2:2.

На восьмой минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Александра Соболева. Через две минуты Джордан Ларссон удвоил счет.

Соперник ответил двумя точными ударами с пенальти - в исполнении Дмитрия Полоза (15-я минута) и Кристиана Нобоа (90).

Подготовил Владимир Нардин