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"Реал" отправил "японского Месси" в аренду в "Вильярреал"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Такефуса Кубо перешел на правах аренды в "Вильярреал".

Как сообщает пресс-служба "Реала", арендный договор будет действовать до конца следующего сезона – до 30 июня 2021 года.

Такефуса Кубо стал игроком "Реала" летом 2019 года и тогда же был отправлен в аренду в испанскую "Мальорку". До этого он прошел через ряд молодежных команд, включая испанскую "Барселону". За взрослую команду "Токио" играл с 2016 года. В прошлом году был задействован за национальную команду Японии.

За свою технику и нестандартное футбольное мышление получил прозвище "японский Месси".

футбол ФК Реал

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