Победитель "Дакара" Каргинов допустил подготовку к реальным гонкам через виртуальные

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пилот команды "КАМАЗ-Мастер", выигравший ралли-рейд "Дакар-2020" назвал виртуальные гонки хорошим способом подготовки к реальным.

"Безусловно, это хороший способ подготовки к соревнованиям. Можно заниматься в свободное время в домашних условиях, если есть дома такое оборудование. Садиться, тренироваться и тем самым улучшать свои навыки вождения", - сказал Каргинов "Интерфаксу".

Во время пандемии Каргинов вместе с партнерами по "КАМАЗ-Мастер" Айратом Мардеевым, Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым принял участие в виртуальных гонках.

"Для меня лично это был первый опыт. Никогда не играл в компьютерные игры. Но было интересно попробовать. Конечно, нужны и навыки, и соответствующее оборудование. Мир шагнул в этом плане далеко вперед: какие сейчас существуют, например, рули с которых управляют, педали, сидения, в которых сидишь, рычаги переключения передач… Все очень современное оборудование", - сказал Каргинов.

"Мы ездили по шоссейно-кольцевым гонкам, трассы отличаются от нашей категории, от ралли рейдов. Но, думаю, это хорошо влияет на подготовку к реальным соревнованиям. В любом случае, это тренирует реакцию, выносливость, сидя за рулем, ты так же сосредоточен и напряжен, физически прилично устаешь", - отметил он.

Помимо 2020 года, Каргинов в качестве пилота "КАМАЗ-Мастер" выиграл "Дакар" в 2014 году.