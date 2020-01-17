Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл "Дакар-2020"

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

В пятницу в Саудовской Аравии прошел заключительный, 12-й этап гонки. Его выиграл возглавлявший генеральную классификацию Каргинов. Общее время россиянина – 46 часов 33 минуты 36 секунд.

Второе место в общем зачете занял экипаж Антона Шибалова, также представляющего "КАМАЗ-Мастер". Отставание от победителя составило 42 минуты 26 секунд.

Третьим стал белорус Сергей Вязович (MAZ) с отставанием в 2 часа 4 минуты 42 секунды.

Экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" разместился на четвертом месте, уступив Каргинову 2 часа55 минут 28 секунд.

Прошлогодний и четырехкратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастер", как сообщалось, покинул гонку из-за поломки машины, но возобновил ее без учета результатов в общем зачете.

В состав экипажа Каргинова входят штурман Андрей Макеев и механик Игорь Леонов. В таком составе они уже выигрывали "Дакар" в 2014 году.

"КАМАЗ-Мастер" является самым титулованным участником "Дакара", его экипажи выигрывали знаменитый марафон 17 раз. . На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

В 2020 году "Дакар" впервые прошел на территории Саудовской Аравии.

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - четыре победы (плюс одна в качестве механика в экипаже Чагина).