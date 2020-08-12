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"Шахтер" и "Севилья" вышли в полуфинал Лиги Европы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:1 нанесли поражение швейцарскому "Базелю" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА.

В составе украинского клуба отличились Жуниор Мораес (2-я минута), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо. Гол в составе "Базеля" провел Рикки ван Волфсвинкель (90+2).

В 1/2 финала "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером".

Что касается "Севильи", она со счетом 1:0 победила английский "Вулверхэмптон". Гол – на счету Лукаса Окампоса (88).

В полуфинале "Севилья" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

Со стадии четвертьфинала турнир проходит в формате "Финала восьми" в немецких Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. 16-17 августа пройдут полуфиналы, 21 августа - финал (в Кельне).

футбол Лига Европы УЕФА

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