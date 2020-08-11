"Манчестер Юнайтед" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги Европы

Игрок "Манчестер Юнайтед" Брэндон Уильямс против игрока "Копенгагена" Пепа Била (слева направо) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер" завоевали путевки в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

В четвертьфинале соревнования МЮ нанес поражение датскому "Копенгагену", вырвав победу в дополнительное время: на 95-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

"Интер" со счетом 2:1 взял верх над немецким "Байером". На 15-й минуте Николо Барела вывел "Интер" вперед, на 21-й Ромелу Лукаку удвоил счет. На 24-й минуте Кай Хаверц отыграл один гол.

В полуфинале МЮ сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" (Англия) – "Севилья" (Испания). Соперником "Интера" будет победитель пары "Шахтер" (Украина) – "Базель" (Швейцария).

Оставшаяся часть турнира проходит в формате "Финала восьми" в немецких Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. 10-11 августа пройдут четвертьфиналы, 16-17 августа – полуфиналы, 21 августа – финал (в Кельне).