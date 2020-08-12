Переболевший COVID-19 Шипулин сдал плазму с антителами к инфекции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 Антон Шипулин, вместе с семьей выздоровевший после заражения новой коронавирусной инфекцией, сдал кровь, в которой у него были обнаружены антитела к коронавирусу.

"Сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы. (...) Надеюсь, плазма с антителами поможет кому-то из уральцев, зараженных коронавирусом, скорее поправиться", - написал спортсмен на своей странице в инстаграме.

Он уточнил, что принял решение пройти тестирование на наличие в крови антител к COVID-19 после выздоровления. "Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму", - написал Шипулин.

Спортсмен отметил, что процедура сдачи крови прошла безболезненно. "Голова не кружится, чувствую себя очень хорошо", - пояснил он. Шипулин также призвал своих подписчиков, перенесших заболевание, сдать тест на антитела. "Вдруг они есть у вас в достаточном количестве, чтобы сдать плазму и помочь тем, кто сейчас болен", - подчеркнул биатлонист.

Шипулин и его семья о положительных результатах тестирования на COVID-19 узнали, когда находились на отдыхе. "Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена", - писал спортсмен на своей странице в инстаграме. Супруга биатлониста была госпитализирована.

После того, как тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты, Шипулин и его семья смогли покинуть место, где соблюдали изоляцию, и вернуться домой.

Олимпийский чемпион-2014, чемпион мира-2017 (обе награды высшего достоинства завоеваны в эстафетах) Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Из-за претензий Международного олимпийского комитета (МОК) он пропустил Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

В конце 2018 года он завершил спортивную карьеру.