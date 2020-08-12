Минспорта выделит ВФЛА субсидию на выплату долга перед World Athletics

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ оказало финансовую помощь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics ), сообщает пресс-служба ведомства.

"Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской лёгкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics", - говорится в сообщении.

В марте Совет World Athletics постановил, что за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф и расходы, которые понесла World Athletics в размере $6,31 млн. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило ей полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

В конце июля министр спорта РФ Олег Матыцин направил письмо в World Athletics с гарантиями погашения долга ВФЛА перед World Athletics. После этого Совет World Athletics принял решение отсрочить выплату долга до 15 августа. В случае неуплаты задолженности к этому сроку Совет World Athletics рекомендовал внеочередному конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из состава World Athletics.

"Минспорт России продолжит оказывать поддержку и содействие в реализации плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу и в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics", - подчёркивается в сообщении Минспорта.