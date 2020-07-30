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World Athletics дала ВФЛА последний шанс сохранить членство

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая федерация согласилась ждать выплаты долга Всероссийской федерацией легкой атлетики до 15 августа, в противном случае членство ВФЛА будет остановлено, сообщает пресс-служба World Athletics.

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"Совет World Athletics принял решение исключить ВФЛА, если в срок до 15 августа не будет погашен штраф в размере $5 млн и затрат в размере $1,31 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято после рекомендации руководителя рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена.

Он отметил, что соответствующие гарантии выплаты долга дал министр спорта РФ Олег Матыцин, пообещавший, что все $6,3 млн будут выплачены не позднее 15 августа.

Андерсен выразил разочарование тем, что за последние пять лет рабочая группа увидела "очень мало в плане изменения культуры российской легкой атлетики".

По его словам, рабочая группа потратила "огромное количество времени и усилий, пытаясь помочь ВФЛА реформировать себя и российскую легкую атлетику на благо всех чистых российских спортсменов", но реакция со стороны ВФЛА была неадекватной.

По словам главы World Athletics Себастьяна Коэ, в случае отстранения какой-либо федерации, путь обратно будет крайне сложным. "Чтобы отстранить федерацию, нужно сначала решение, в данном случае (с Россией- ИФ) рабочей группы. Затем решение принимает конгресс, ближайший из которых сейчас запланирован на 2021 год. И после преодоления этого этапа путь назад для федерации, по понятным причинам, будет очень сложным", - отметил он.

Ранее сообщалось, что World Athletics наложил штраф на ВФЛА в размере $5 млн, срок выплаты которого истекает 1 июля. В случае невыплаты, World Athletics оставляет за собой право прекратить процедуру выдачи россиянам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры. World Athletics выдает 10 подобных разрешений для россиян.

Сообщалось, что ВФЛА обращалась к World Athletics с просьбой об отсрочке. Комиссия спортсменов ВФЛА и Олимпийского комитета России просили World Athletics о том, чтобы российские легкоатлеты получили возможность выступать, несмотря на ситуацию с долгом ВФЛА перед World Athletics.

легкая атлетика ВФЛА

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