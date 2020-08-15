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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46

"Лион" победил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Лиона" со счетом 3:1 нанесли поражение английскому "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

В составе "Лиона" отличились Максвелл Корне (24-я минута) и Мусса Дембеле (79, 87). В составе "Манчестер Сити" гол провел Кевин Де Брейне (69).

"Лион" вышел в полуфинал, где сыграет с немецким клубом "РБ Лейпциг". В другом матче 1/2 финала сыграют ПСЖ (Франция) и "Бавария" (Германия).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ проходит в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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