Хорватский футболист Моро перешел в московское "Динамо"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Динамо" пополнил хорватский полузащитник Никола Моро, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Хорватский полузащитник Никола Моро переходит в московское "Динамо". Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет", - говорится в сообщении.

Моро родился в Солине, который входит в городскую агломерацию Сплита. Первой футбольной школой для него был "Хайдук", но в итоге он стал выпускником академии загребского "Динамо".