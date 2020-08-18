"Пари Сен-Жермен" впервые вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2019/20.

В матче 1/2 финала в Лиссабоне ПСЖ нанес поражение немецкой команде "РБ Лейпциг" со счетом 3:0. Голы провели Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат.

В финале 23 августа ПСЖ сыграет с победителем пары "Лион" (Франция) – "Бавария" (Германия). "Пари Сен-Жермен" стал финалистом Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ проходит в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах играют по разу.