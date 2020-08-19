Следственная палата ФИФА закрыло дело в отношении Инфантино

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) не выявил нарушений Кодекса этики президентом ФИФА Джанни Инфантино.

"После изучения документации и доказательств председатель следственной палаты (Комитета по этики ФИФА - ИФ) принял решение закрыть дело в связи с очевидным отсутствием доказательств любого предполагаемого нарушения Кодекса этики ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

"На основании имеющейся на сегодняшний день информации, ни один из анализируемых аспектов поведения не является нарушением правил ФИФА - некоторые аспекты даже не подпадают под положения Кодекса этики ФИФА и подразумевают принятие каких-либо мер, в том числе временной дисквалификации", - отмечается в сообщении.

В мае 2020 года в СМИ появились сообщения, касающиеся Инфантино. В июне глава ФИФА обратился с просьбой провести расследование в следственную палату Комитета по этике ФИФА. Сообщалось, что Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола.

Как сообщал "Би-би-си", поводом стали тайные встречи Инфантино с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером то время, когда швейцарская прокуратура вела против ФИФА сразу несколько дел. В мае сообщалось об обвинениях в связи с этим в адрес Лаубера. Тогда же судебная комиссия федерального собрания страны начала процедуру импичмента.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.