"Динамо" обыграло "Ростов" в матче третьего тура РПЛ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) нанес поражение "Ростову" в матче третьего тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на домашней арене "Динамо", закончилась со счетом 2:0. Первый мяч во встрече на 42-й минуте забил Максимилиан Филипп. Окончательный результат на 45-й минуте установил Николай Комличенко.

После трех туров "Динамо" занимает в турнирной таблице третье место, набрав семь очков. "Ростов" - на 10-м месте с тремя очками.

В следующем матче, запланированном на 22 августа, москвичи сыграют против тульского "Арсенала". "Ростов" 23 августа встретится с "Уфой".