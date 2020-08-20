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"Ростов-Дон" в десятый раз выиграл женский Кубок России по гандболу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки команды "Ростов-Дон" завоевали Кубок России сезона-2019/20.

В финальном матче, прошедшем в рамках "Финала четырех" в Москве они нанесли поражение столичному ЦСКА – 29:26 (15:16).

Таким образом, "Ростов-Дон" стал 10-кратным обладателем Кубка России. Это – наилучший показатель в розыгрыше. Четыре раза трофей выигрывала звенигородская "Звезда", один раз – тольяттинская "Лада".

При этом ростовская команда выиграла турнир в шестой раз подряд. Также она – шестикратный и действующий чемпион России

Что касается ЦСКА, команда была образована в 2019 году, за ее плечами пока лишь один сезон в отечественном гандболе. В Суперлиге команда финишировала на третьем месте.

гандбол

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