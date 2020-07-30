Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31

Матчи России и Украины в отборе на ЧЕ-2022 по гандболу примет Минск

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Матчи сборных России и Украины в рамках квалификации на мужской чемпионат Европы по гандболу пройдут в Минске.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, игры этих команд перенесены на ноябрь. Обе пройдут во дворце спорта "Уручье" в столице Белоруссии.

5 ноября пройдет игра Украина – Россия, на 7 ноября назначена встреча Россия – Украина.

Группу 3, в которую входят эти сборные, составляют также Чехия и Фарерские острова. При этом команда Фарер домашние матчи планирует провести в Дании.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп, по четыре сборной в каждой. Из них на чемпионат континента попадут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие из тех, кто занял третьи места.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 31 января 2022 года в Венгрии и Словакии. Действующим чемпионом является Испания. Вместе с хозяевами турнира, а также серебряным призером Евро-2020, Хорватией, она освобождена от участия в отборе.

На предыдущем ЧЕ сборная России провалилась, заняв 22-е место. Этот результат стоил должности Эдуарду Кокшарову, уволенному с поста главного тренера. Теперь им является Велимир Петкович.

гандбол

Новости по теме

Новости

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

Панарин признан самым ценным игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне

Федор Смолов вернулся из "Сельты" в "Локомотив"

Экс-защитник "Зенита" Смольников вернулся в "Краснодар"

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

Покинувший "Зенит" Олег Шатов оказался в "Рубине"

Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Гран-при России в Сочи удалось внести в календарь "Формулы-2"

ФК "Зенит" расстался со Смольниковым и Ивановичем

Олег Шатов покинул ФК "Зенит"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');