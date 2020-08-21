Хэмилтон отметил скоростные качества трассы "Сочи Автодрома"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Шестикратный и действующий чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон из Mercedes считает непростой трассу на "Сочи Автодроме", где проходят этапы Гран-при России.

"Это очень-очень быстрая трасса. При этом она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать", - приводит слова Хэмилтона пресс-служба АНО "Росгонки", промоутера Гран-при России.

"К тому моменту, когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создает проблемы в конце круга", - отметил гонщик.

Хэмилтон добавил, что скоростные характеристики "Сочи Автодрома" предъявляют особые требования и к моторам машин "Формулы-1", "потому что на этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине и двигателю, к надежности".

Хэмилтон – является самым успешным пилот "Формулы-1" в рамках Гран-при России, который проводится с 2014 года. В Сочи он выиграл четыре гонки - в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

В 2020 году Гран-при России пройдет 24-27 сентября.