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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

"Зенит" разгромил "Тамбов" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 нанесли поражение команде "Тамбов" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги.

В составе "Зенита" голы провели Дуглас дос Сантос (41-я минута), Малком (47), Александр Ерохин (68) и Сердар Азмун (74).

На 85-й минуте в составе "Тамбова" отличился Кирилл Панченко.

В четырех турах "Зенит" набрал 12 очков из 12 возможных. Он единолично лидирует в чемпионате. "Тамбов" – на 13-м месте, 3 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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