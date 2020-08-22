"Зенит" разгромил "Тамбов" в чемпионате России по футболу
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 нанесли поражение команде "Тамбов" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги.
В составе "Зенита" голы провели Дуглас дос Сантос (41-я минута), Малком (47), Александр Ерохин (68) и Сердар Азмун (74).
На 85-й минуте в составе "Тамбова" отличился Кирилл Панченко.
В четырех турах "Зенит" набрал 12 очков из 12 возможных. Он единолично лидирует в чемпионате. "Тамбов" – на 13-м месте, 3 очка.