Вслед за "Спартаком" снятием с чемпионата России пригрозила "Уфа"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов после проигранного командой матча "Ростову" в РПЛ призвал навести порядок с судейством.

"Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл (судья) Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады", - приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

На 39-й минуте встречи, прошедшей в столице Башкортостана, арбитр Михаил Вилков удалил футболиста "Уфы" Вячеслава Кротова. Во втором тайме игравший в большинстве "Ростов" смог вырвать победу. Руководитель "Уфы" заявляет: нынешнее судейство может привести снятию команды с чемпионата.

"То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче "Спартак" — "Сочи". Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра", - сказал Мурзагулов.

Матч "Уфа" – "Ростов" прошел в рамках четвертого тура РПЛ и завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Это – не первый скандал в чемпионате. Ранее снять свою команду с чемпионата обещал владелец "Спартака" Леонид Федун, сделав это после матча первого тура против "Сочи" (2:2). В той игре "Спартак" вел со счетом 2:0, но упустил победу, пропустив два гола с неоднозначных пенальти.

Через несколько дней после этого Федун заявил, что "Спартак" продолжит участие в чемпионате, но в случае повторения судейских ошибок допустил снятие команды.

Кроме того, тирадой в адрес судейства некоторое время назад разрядился главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, недовольный работой рефери в матче с "Локомотивом" ("Рубин" проиграл 0:2, Слуцкий был удален по ходу игры).