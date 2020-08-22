"Рубин" вырвал победу над ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в четвертом тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 37-й минуте встречи, прошедшей в Москве, Солтмурад вывел казанскую команду вперед. На 39-й минуте футболист ЦСКА Никола Влашич провел ответный гол. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Денис Макаров провел победны для "Рубина" гол.

"Рубин" одержал первую победу в чемпионате, набрал 4 очка и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА, потерпевший второе поражение подряд, - на восьмом месте, 6 очков.