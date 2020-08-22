Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

"Рубин" вырвал победу над ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в четвертом тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 37-й минуте встречи, прошедшей в Москве, Солтмурад вывел казанскую команду вперед. На 39-й минуте футболист ЦСКА Никола Влашич провел ответный гол. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Денис Макаров провел победны для "Рубина" гол.

"Рубин" одержал первую победу в чемпионате, набрал 4 очка и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА, потерпевший второе поражение подряд, - на восьмом месте, 6 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

"Сочи" выиграл у "Ротора" и поднялся на второе место в РПЛ

"Зенит" разгромил "Тамбов" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" уступил "Уралу" в чемпионате России по футболу

Россиянин Немков нокаутировал американца Бейдера в чемпионском бое MMA

Россиянин Немков нокаутировал американца Бейдера в чемпионском бое MMA

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

Адвокат избитого Широковым судьи счел действия игрока покушением на убийство

Адвокат избитого Широковым судьи счел действия игрока покушением на убийство

Капитан МЮ арестован за нападение на полицейских в Греции

"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Магнус Карлсен выиграл организованную им серию онлайн-турниров

Магнус Карлсен выиграл организованную им серию онлайн-турниров

Матч "Спартак" - "Локомотив" доверили судье Карасеву

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');