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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Гран-при Турции "Формулы-1" впервые с 2011 года пройдет в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

"Формула-1" обнародовала заключительную часть календаря на нынешний сезон, который был сорван из-за пандемии коронавируса. Гонка в рамках турецкого этапа пройдет 15 ноября. Далее пройдут два этапа в Бахрейне – Гран-при Бахрейна 29 ноября и Гран-при Сахира 6 декабря. Заключительный этап традиционно пройдет в Абу-Даби – 13 декабря.

Между тем, ранее перенесенный Гран-при Китая решено в этом году отменить. Таким образом, общее число гонок в 2020 году составит 17.

Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап. Уикенд в рамках Гран-при России в Сочи пройдет 25-27 сентября.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этого сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.

автоспорт Формула-1

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